hellas1903 news Verona-Genoa, in 22 mila al Bentegodi, 2400 i tifosi ospiti

gazzanet

Verona-Genoa, in 22 mila al Bentegodi, 2400 i tifosi ospiti

Verona-Genoa, in 22 mila al Bentegodi, 2400 i tifosi ospiti - immagine 1
Buona risposta di pubblico per la sfida di domani alle 12.30
Redazione Hellas1903

È stata superata quota 22 mila spettatori, con la prevendita dei biglietti, per la gara di domani alle 12.30 al Bentegodi tra Verona e Genoa.

Nutrita la presenza di tifosi ospiti che saranno 2.393. La vendita dei biglietti proegue online e, nella giornata di domani, anche alla biglietteria dello stadio.

Leggi anche
Verona, i convocati per la partita con il Genoa. Out Bradaric
Genoa, la probabile formazione dei rossoblù con il Verona

© RIPRODUZIONE RISERVATA