È stata superata quota 22 mila spettatori, con la prevendita dei biglietti, per la gara di domani alle 12.30 al Bentegodi tra Verona e Genoa.
hellas1903 news Verona-Genoa, in 22 mila al Bentegodi, 2400 i tifosi ospiti
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Verona-Genoa, in 22 mila al Bentegodi, 2400 i tifosi ospiti
Buona risposta di pubblico per la sfida di domani alle 12.30
Nutrita la presenza di tifosi ospiti che saranno 2.393. La vendita dei biglietti proegue online e, nella giornata di domani, anche alla biglietteria dello stadio.
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