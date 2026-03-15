Le formazioni ufficiali di Verona e Genoa:
hellas1903 news Verona-Genoa, le formazioni ufficiali. Oyegoke e Frese sulle corsie
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Verona-Genoa, le formazioni ufficiali. Oyegoke e Frese sulle corsie
Confermato l'attacco gialloblù, c'è Akpa Akpro a centrocampo
VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban
A disposizione: Perilli, Toniolo, Belghali, Sarr, Suslov, Lirola, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou, De Battisti, Al Musrati
Allenatore: Paolo Sammarco
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Sabelli; Colombo, Ekuban
A disposizione: Leali, Sommariva, Martin, Amorin, Baldanzi, Vitinha, Zatterstrom, Norton-Cuffy, Ekhator, Otoa, Cornet, Lafont
Allenatore: Daniele De Rossi
Arbitro: Matteo Marchetti (Sez. AIA di Ostia Lido)
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