Il Verona con la Cremonese ha chiuso la decima partita senza segnare in questo campionato.
hellas1903 news Verona, gol flop: dieci partite su ventuno senza segnare
gazzanet
Verona, gol flop: dieci partite su ventuno senza segnare
I gialloblù, a secco anche lunedì con la Cremonese, hanno il quarto peggior attacco della Serie A
Questo, su un totale di ventuno giornate.
Per l'Hellas è evidente il problema del gol. I gialloblù sono rimasti a secco di reti anche all'andata con la Lazio e la Cremonese, poi con la Roma, il Sassuolo, il Pisa, il Lecce, il Milan, il Torino, la Lazio nel ritorno e, dunque, lunedì allo Zini.
Sono 17 le reti realizzate fin qui dal Verona, quarto peggior attacco della Serie A dopo Lecce, Parma e Pisa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA