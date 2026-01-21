hellas1903 news Verona, gol flop: dieci partite su ventuno senza segnare

Verona, gol flop: dieci partite su ventuno senza segnare

I gialloblù, a secco anche lunedì con la Cremonese, hanno il quarto peggior attacco della Serie A
Il Verona con la Cremonese ha chiuso la decima partita senza segnare in questo campionato.

Questo, su un totale di ventuno giornate.

Per l'Hellas è evidente il problema del gol. I gialloblù sono rimasti a secco di reti anche all'andata con la Lazio e la Cremonese, poi con la Roma, il Sassuolo, il Pisa, il Lecce, il Milan, il Torino, la Lazio nel ritorno e, dunque, lunedì allo Zini.

Sono 17 le reti realizzate fin qui dal Verona, quarto peggior attacco della Serie A dopo Lecce, Parma e Pisa.

