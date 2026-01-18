hellas1903 news Verona, i convocati per Cremona, ko anche Valentini e Al-Musrati. C’è Lirola

Verona, i convocati per Cremona, ko anche Valentini e Al-Musrati. C’è Lirola - immagine 1
Altri infortuni muscolari per i gialloblù
Redazione Hellas1903

Pessime notizie in casa Verona, che oltre a Belghali, Bella-Kotchap e Akpa-Akpro, per la trasferta di Cremona dovrà fare a meno di Valentini e Al-Musrati per problemi fisici (vedi sotto), oltre che dello squalificato Nunez. Subito convocato Pol Lirola.

"Paolo Zanetti ha convocato 21 calciatori per Cremonese-Hellas Verona, match valido per la 21a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, lunedì 19 gennaio alle ore 18.30, allo stadio 'Giovanni Zini' di Cremona.

#CREMONESEVERONA - I CONVOCATI

1 Montipò

2 Oyegoke

Serdar

9 Sarr

12 Bradaric

14 Lirola

15 Nelsson

16 Orban

17 Giovane

19 Slotsager

20 Kastanos

21 Harroui

23 Ebosse

24 Bernede

25 Mosquera

34 Perilli

36 Niasse

41 Isaac

63 Gagliardini

70 Fallou

94 Toniolo

I calciatori Nicolas Valentini e Moatasem Al-Musrati non saranno a disposizione per la partita Cremonese-Hellas Verona a causa di risentimenti muscolari".

Fonte: hellasverona.it

