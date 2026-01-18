Verona, i convocati per Cremona, ko anche Valentini e Al-Musrati. C’è Lirola

Pessime notizie in casa Verona, che oltre a Belghali, Bella-Kotchap e Akpa-Akpro, per la trasferta di Cremona dovrà fare a meno di Valentini e Al-Musrati per problemi fisici (vedi sotto), oltre che dello squalificato Nunez. Subito convocato Pol Lirola.
Altri infortuni muscolari per i gialloblù
"Paolo Zanetti ha convocato 21 calciatori per Cremonese-Hellas Verona, match valido per la 21a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, lunedì 19 gennaio alle ore 18.30, allo stadio 'Giovanni Zini' di Cremona.
#CREMONESEVERONA - I CONVOCATI
1 Montipò
2 Oyegoke
8 Serdar
9 Sarr
12 Bradaric
14 Lirola
15 Nelsson
16 Orban
17 Giovane
19 Slotsager
20 Kastanos
21 Harroui
23 Ebosse
24 Bernede
25 Mosquera
34 Perilli
36 Niasse
41 Isaac
63 Gagliardini
70 Fallou
94 Toniolo
I calciatori Nicolas Valentini e Moatasem Al-Musrati non saranno a disposizione per la partita Cremonese-Hellas Verona a causa di risentimenti muscolari".
Fonte: hellasverona.it
