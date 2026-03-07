Mister Paolo Sammarco ha convocato 22 calciatori per Bologna-Hellas Verona, match valido per la 28a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, domenica 8 marzo alle ore 15, allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna.
hellas1903 news Verona, i convocati per la partita col Bologna. Torna Belghali
Verona, i convocati per la partita col Bologna. Torna Belghali
Sono 22 i giocatori chiamati da Sammarco per la partita del Dall'Ara
#BOLOGNAVERONA - I CONVOCATI
1 Montipò
2 Oyegoke
3 Frese
5 Edmundsson
6 Valentini
7 Belghali
9 Sarr
10 Suslov
11 Akpa Akpro
12 Bradaric
15 Nelsson
16 Orban
18 Bowie
21 Harroui
25 Mosquera
34 Perilli
36 Niasse
41 Isaac
63 Gagliardini
70 Fallou
73 Al-Musrati
94 Toniolo
fonte: hellasverona.it
