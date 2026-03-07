hellas1903 news Verona, i convocati per la partita col Bologna. Torna Belghali

Verona, i convocati per la partita col Bologna. Torna Belghali

Sono 22 i giocatori chiamati da Sammarco per la partita del Dall'Ara
Redazione Hellas1903

Mister Paolo Sammarco ha convocato 22 calciatori per Bologna-Hellas Verona, match valido per la 28a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, domenica 8 marzo alle ore 15, allo stadio 'Renato Dall'Ara' di Bologna.

#BOLOGNAVERONA - I CONVOCATI

Montipò

Oyegoke

Frese

5 Edmundsson

6 Valentini

7 Belghali

9 Sarr

10 Suslov

11 Akpa Akpro

12 Bradaric

15 Nelsson

16 Orban

18 Bowie

21 Harroui

25 Mosquera

34 Perilli

36 Niasse

41 Isaac

63 Gagliardini

70 Fallou

73 Al-Musrati

94 Toniolo

fonte: hellasverona.it

