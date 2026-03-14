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Verona, i convocati per la partita con il Genoa. Out Bradaric

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Sono 23 i giocatori chiamati da Sammarco. L'esterno croato fermato da un problema muscolare
Redazione Hellas1903

Mister Paolo Sammarco ha convocato 23 calciatori per Hellas Verona-Genoa, match valido per la 29a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, domenica 15 marzo alle ore 12.30, allo stadio 'Bentegodi'.

#VERONAGENOA - I CONVOCATI

Montipò

Oyegoke

Frese

5 Edmundsson

Valentini

7 Belghali

9 Sarr

10 Suslov

11 Akpa Akpro

14 Lirola

15 Nelsson

16 Orban

18 Bowie

21 Harroui

25 Mosquera

34 Perilli

36 Niasse

41 Isaac

63 Gagliardini

70 Fallou

71 De Battisti

73 Al-Musrati

94 Toniolo

Il calciatore Domagoj Bradaric non sarà a disposizione per la partita Hellas Verona-Genoa a causa di un risentimento muscolare accusato nella seduta di allenamento di venerdì 13 marzo.

fonte: hellasverona.it

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