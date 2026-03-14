Mister Paolo Sammarco ha convocato 23 calciatori per Hellas Verona-Genoa, match valido per la 29a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, domenica 15 marzo alle ore 12.30, allo stadio 'Bentegodi'.
hellas1903 news Verona, i convocati per la partita con il Genoa. Out Bradaric
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Verona, i convocati per la partita con il Genoa. Out Bradaric
Sono 23 i giocatori chiamati da Sammarco. L'esterno croato fermato da un problema muscolare
#VERONAGENOA - I CONVOCATI
1 Montipò
2 Oyegoke
3 Frese
5 Edmundsson
6 Valentini
7 Belghali
9 Sarr
10 Suslov
11 Akpa Akpro
14 Lirola
15 Nelsson
16 Orban
18 Bowie
21 Harroui
25 Mosquera
34 Perilli
36 Niasse
41 Isaac
63 Gagliardini
70 Fallou
71 De Battisti
73 Al-Musrati
94 Toniolo
Il calciatore Domagoj Bradaric non sarà a disposizione per la partita Hellas Verona-Genoa a causa di un risentimento muscolare accusato nella seduta di allenamento di venerdì 13 marzo.
fonte: hellasverona.it
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