1 Montipò
hellas1903 news Verona, i convocati per l’Udinese, fuori anche Mosquera
gazzanet
Verona, i convocati per l’Udinese, fuori anche Mosquera
Risentimento muscolare per l'attaccante
2 Oyegoke
8 Serdar
9 Sarr
12 Bradaric
14 Lirola
15 Nelsson
16 Orban
19 Slotsager
20 Kastanos
21 Harroui
23 Ebosse
24 Bernede
34 Perilli
36 Niasse
41 Isaac
63 Gagliardini
70 Fallou
71 De Battisti
73 Al-Musrati
90 Vermesan
94 Toniolo
Il calciatore Daniel Mosquera non sarà a disposizione per la partita Hellas Verona-Udinese a causa di un risentimento muscolare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA