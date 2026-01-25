hellas1903 news Verona, i convocati per l’Udinese, fuori anche Mosquera

Verona, i convocati per l’Udinese, fuori anche Mosquera

Risentimento muscolare per l'attaccante
1 Montipò

2 Oyegoke

Serdar

9 Sarr

12 Bradaric

14 Lirola

15 Nelsson

16 Orban

19 Slotsager

20 Kastanos

21 Harroui

23 Ebosse

24 Bernede

34 Perilli

36 Niasse

41 Isaac

63 Gagliardini

70 Fallou

71 De Battisti

73 Al-Musrati

90 Vermesan

94 Toniolo

Il calciatore Daniel Mosquera non sarà a disposizione per la partita Hellas Verona-Udinese a causa di un risentimento muscolare.

