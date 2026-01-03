hellas1903 news Verona, i gialloblù convocati per la partita col Torino

Verona, i gialloblù convocati per la partita col Torino

In 25 i calciatori chiamati da Zanetti
Paolo Zanetti ha convocato 25 calciatori per Hellas Verona-Torino, match valido per la 18a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, domenica 4 gennaio alle ore 18, allo stadio 'Bentegodi' di Verona.

#VERONATORINO - I CONVOCATI

1 Montipò

2 Oyegoke

3 Frese

4 Yellu

5 Nunez

6 Valentini

Serdar

9 Sarr

12 Bradaric

15 Nelsson

16 Orban

17 Giovane

19 Slotsager

20 Kastanos

21 Harroui

23 Ebosse

24 Bernede

25 Mosquera

34 Perilli

36 Niasse

37 Bella-Kotchap

63 Gagliardini

70 Fallou

73 Al-Musrati

94 Toniolo

