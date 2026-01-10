Paolo Zanetti ha convocato 24 calciatori per Hellas Verona-Lazio, match valido per la 20a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, domenica 11 gennaio alle ore 18, allo stadio 'Bentegodi' di Verona.
Verona, i gialloblù convocati per la partita con la Lazio
#VERONALAZIO - I CONVOCATI
1 Montipò
2 Oyegoke
3 Frese
5 Nunez
6 Valentini
8 Serdar
9 Sarr
12 Bradaric
15 Nelsson
16 Orban
17 Giovane
19 Slotsager
20 Kastanos
21 Harroui
23 Ebosse
24 Bernede
25 Mosquera
34 Perilli
36 Niasse
37 Bella-Kotchap
63 Gagliardini
70 Fallou
73 Al-Musrati
94 Toniolo
