Verona, i gialloblù convocati per la partita con la Lazio

Verona, i gialloblù convocati per la partita con la Lazio

In 24 i calciatori dell'Hellas per la sfida coi biancocelesti
Paolo Zanetti ha convocato 24 calciatori per Hellas Verona-Lazio, match valido per la 20a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, domenica 11 gennaio alle ore 18, allo stadio 'Bentegodi' di Verona.

#VERONALAZIO - I CONVOCATI

1 Montipò

2 Oyegoke

3 Frese

5 Nunez

6 Valentini

Serdar

9 Sarr

12 Bradaric

15 Nelsson

16 Orban

17 Giovane

19 Slotsager

20 Kastanos

21 Harroui

23 Ebosse

24 Bernede

25 Mosquera

34 Perilli

36 Niasse

37 Bella-Kotchap

63 Gagliardini

70 Fallou

73 Al-Musrati

94 Toniolo

