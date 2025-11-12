Verona, i nazionali tornano a metà della prossima settimana

Belghali, Nelsson e Kastanos in campo con le rispettive selezioni tra domani e martedì

Belghali con l'Algeria, Nelsson con la Danimarca e Kastanos con Cipro disputeranno due gare in questi giorni: nell'ordine con Zimbabwe e Arabia Saudita (entrambe amichevoli), con Bielorussia e Scozia (qualificazioni ai Mondiali) e con Austria ed Estonia (la prima valida per le qualificazioni ai Mondiali, la seconda sarà un'amichevole).