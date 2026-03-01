Verona, il ritorno di Suslov. Quanto è mancato all’Hellas

Lo slovacco con il Napoli ha giocato con personalità. Il grande peso del suo infortunio sulla stagione gialloblù

Redazione Hellas1903 1 marzo 2026 (modifica il 1 marzo 2026 | 13:12)

Con il Sassuolo è entrato a risultato ormai definito, con l'Hellas sotto per 3-0, a Reggio Emilia.

Ieri, Tomas Suslov, nella partita del Bentegodi con il Napoli, ha avuto uno spazio diverso in una gara apertissima. E il suo ingresso ha dato ai gialloblù sprint, coraggio ed esuberanza: corsa, qualità, personalità per la squadra, beffata all'ultimo secondo dal gol di Lukaku.

Non c'era bisogno di ulteriori verifiche per capire quanto Suslov sia mancato nel Verona di questa stagione, ma adesso è ancora più chiaro come la sua assenza sia stata cruciale. Dall'infortunio riportato il 15 agosto in allenamento, con l'intervento al crociato anteriore del ginocchio sinistro, lo slovacco ha saltato, tra campionato e Coppa Italia, 27 gare.

Di fatto, non è mai stato sostituito. Sul mercato estivo non è arrivato un giocatore che potesse avere delle caratteristiche analoghe a lui, che potesse ricoprirne il ruolo.

Col Napoli, si è visto l'impatto che Suslov ha nel Verona. Suslov che, inoltre, per quanto debba gestire la ripresa, ha dimostrato di essere già in buona condizione.

Il segno sull'annata disastrosa dell'Hellas sta anche qui, nei mesi senza un giocatore fondamentale.

Da vedere se Suslov resterà in B, cosa che appare poco probabile, ma che non va esclusa. Sarebbe il primo acquisto per un Verona capace di programmare e di costruire una squadra in grado di competere per l'immediato ritorno in A. (M.F.)