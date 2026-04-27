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Verona in B, la retrocessione può arrivare già venerdì

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Hellas sarebbe matematicamente in Serie B se il Lecce vincesse nell'anticipo con il Pisa
Redazione Hellas1903

Il Verona può retrocedere matematicamente senza neppure giocare.

Se il Lecce, venerdì, dovesse vincere nell'anticipo con il Pisa, all'Arena Garibaldi, l'Hellas sarebbe in Serie B sul piano aritmetico.

I giallorossi salirebbero, infatti, a +13 sui gialloblù. Comunque, per il Verona, con ogni probabilità, anche se il Lecce non battesse il Pisa, la retrocessione arriverebbe domenica nella trasferta sul campo della Juventus.

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