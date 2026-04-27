Il Verona può retrocedere matematicamente senza neppure giocare.
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Verona in B, la retrocessione può arrivare già venerdì
Hellas sarebbe matematicamente in Serie B se il Lecce vincesse nell'anticipo con il Pisa
Se il Lecce, venerdì, dovesse vincere nell'anticipo con il Pisa, all'Arena Garibaldi, l'Hellas sarebbe in Serie B sul piano aritmetico.
I giallorossi salirebbero, infatti, a +13 sui gialloblù. Comunque, per il Verona, con ogni probabilità, anche se il Lecce non battesse il Pisa, la retrocessione arriverebbe domenica nella trasferta sul campo della Juventus.
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