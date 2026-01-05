hellas1903 news Verona in ritiro, mercoledì la partita con il Napoli

gazzanet

Verona in ritiro, mercoledì la partita con il Napoli

Verona in ritiro, mercoledì la partita con il Napoli - immagine 1
Gialloblù allo Sporting Center Paradiso, poi la trasferta allo stadio Diego Armando Maradona
Redazione Hellas1903

Il Verona è andato in ritiro dopo lo 0-3 con il Torino, subito ieri al Bentegodi.

I gialloblù resteranno in questi giorni allo Sporting Center Paradiso in vista della prossima gara, che sarà mercoledì con il Napoli.

L'Hellas giocherà in trasferta allo stadio Diego Armando Maradona con i campioni d'Italia in carica, ora terzi dietro a Inter e Milan. La gara inizierà alle 18.30.

Leggi anche
Serie A, la classifica. Verona ultimo, salvezza a -3
Serdar: “Oggi male, siamo in una situazione complicata. Dobbiamo combattere”

© RIPRODUZIONE RISERVATA