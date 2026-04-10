hellas1903 news Verona, la lista dei convocati per la partita con il Torino

gazzanet

Verona, la lista dei convocati per la partita con il Torino

Verona, la lista dei convocati per la partita con il Torino - immagine 1
Sono 25 i giocatori chiamati da Sammarco per la gara con i granata
Redazione Hellas1903

Mister Paolo Sammarco ha convocato 25 calciatori per Torino-Hellas Verona, match valido per la 32a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, sabato 11 aprile alle ore 15, allo stadio 'Olimpico Grande Torino'.

#TORINOVERONA - I CONVOCATI

Montipò

Oyegoke

Frese

5 Edmundsson

Valentini

7 Belghali

9 Sarr

11 Akpa Akpro

12 Bradaric

14 Lirola

15 Nelsson

16 Orban

18 Bowie

19 Slotsager

21 Harroui

24 Bernede

25 Mosquera

34 Perilli

36 Niasse

41 Isaac

63 Gagliardini

70 Fallou

72 Ajayi

73 Al-Musrati

94 Toniolo

fonte: hellasverona.it

Leggi anche
D’Aversa: “Con il Verona secondo match ball per la salvezza, dobbiamo vincere”
Lotta salvezza, arriva uno scontro diretto, Pisacane in bilico, il Lecce a Bologna

© RIPRODUZIONE RISERVATA