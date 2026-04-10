Mister Paolo Sammarco ha convocato 25 calciatori per Torino-Hellas Verona, match valido per la 32a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, sabato 11 aprile alle ore 15, allo stadio 'Olimpico Grande Torino'.
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Verona, la lista dei convocati per la partita con il Torino
Sono 25 i giocatori chiamati da Sammarco per la gara con i granata
#TORINOVERONA - I CONVOCATI
1 Montipò
2 Oyegoke
3 Frese
5 Edmundsson
6 Valentini
7 Belghali
9 Sarr
11 Akpa Akpro
12 Bradaric
14 Lirola
15 Nelsson
16 Orban
18 Bowie
19 Slotsager
21 Harroui
24 Bernede
25 Mosquera
34 Perilli
36 Niasse
41 Isaac
63 Gagliardini
70 Fallou
72 Ajayi
73 Al-Musrati
94 Toniolo
fonte: hellasverona.it
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