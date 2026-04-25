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Verona-Lecce, le formazioni ufficiali. In attacco Bowie e Suslov

Verona-Lecce, le formazioni ufficiali. In attacco Bowie e Suslov - immagine 1
Gagliardini e Akpa Akpro a centrocampo
Redazione Hellas1903

Le formazioni ufficiali di Verona e Lecce:

VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Bella-Kotchap, Edmundsson; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Frese; Suslov, Bowie

A disposizione: Perilli, Toniolo, Lovric, Valentini, Sarr, Bradaric, Lirola, Slotsager, Harroui, Isaac, Fallou, Ajayi, Al-Musrati, Vermesan

Allenatore: Paolo Sammarco

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Jean, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gendelman, Banda; Stulic

A disposizione: Fruchti, Samooja, Ndaba, N'Dri, Perez, Helgason, Camarda, Gorter, Marchwinski, Ngom, Kovac, Cheddira

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Arbitro: Davide Massa (Sez. AIA di Imperia)

 

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