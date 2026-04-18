Dopo la sconfitta con l'Udinese, il Milan vuole tornare subito alla vittoria per assicurarsi un posto in Champions League.
hellas1903 news Verona-Milan: la probabile formazione dei rossoneri
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Verona-Milan: la probabile formazione dei rossoneri
Organico al completo, Allegri spera nel ritorno al gol dei suoi attaccanti
Verso il ritorno al suo 3-5-2, Allegri, auspica che i fischi di San Siro nei confronti di Leão possano dargli una forte carica agonistica per questo finale di stagione.
Di seguito il probabile undici per la gara di domani contro il Verona, in programma alle 15:00 presso lo stadio Marcantonio Bentegodi:
(3-5-2):
Maignan;
Tomori, Gabbia, Pavlovic;
Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi;
Leão, Pulisic.
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