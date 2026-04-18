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Verona-Milan: la probabile formazione dei rossoneri

Verona-Milan: la probabile formazione dei rossoneri - immagine 1
Organico al completo, Allegri spera nel ritorno al gol dei suoi attaccanti
Redazione Hellas1903

Dopo la sconfitta con l'Udinese, il Milan vuole tornare subito alla vittoria per assicurarsi un posto in Champions League.

Verso il ritorno al suo 3-5-2, Allegri, auspica che i fischi di San Siro nei confronti di Leão possano dargli una forte carica agonistica per questo finale di stagione.

Di seguito il probabile undici per la gara di domani contro il Verona, in programma alle 15:00 presso lo stadio Marcantonio Bentegodi:

(3-5-2):

Maignan;

Tomori, Gabbia, Pavlovic;

Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi;

Leão, Pulisic.

 

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