Verona-Napoli, al Bentegodi arbitra Colombo

Il direttore di gara di Como designato per la partita di sabato
Redazione Hellas1903

Sono stati designati i direttori di gara di Hellas Verona-Napoli, match valido per la 27a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma sabato 28 febbraio alle ore 18, allo stadio 'Bentegodi'.

Arbitro: Andrea Colombo (Sez. AIA di Como)

Assistenti: Pietro Dei Giudici (Sez. AIA di Latina), Marcello Rossi (Sez. AIA di Biella)

IV uomo: Kevin Bonacina (Sez. AIA di Bergamo)

VAR: Matteo Gariglio (Sez. AIA di Pinerolo)

AVAR: Marco Di Bello (Sez. AIA di Brindisi)

fonte: hellasverona.it

