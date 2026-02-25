Sono stati designati i direttori di gara di Hellas Verona-Napoli, match valido per la 27a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma sabato 28 febbraio alle ore 18, allo stadio 'Bentegodi'.
Verona-Napoli, al Bentegodi arbitra Colombo
Arbitro: Andrea Colombo (Sez. AIA di Como)
Assistenti: Pietro Dei Giudici (Sez. AIA di Latina), Marcello Rossi (Sez. AIA di Biella)
IV uomo: Kevin Bonacina (Sez. AIA di Bergamo)
VAR: Matteo Gariglio (Sez. AIA di Pinerolo)
AVAR: Marco Di Bello (Sez. AIA di Brindisi)
fonte: hellasverona.it
