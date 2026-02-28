hellas1903 news Verona-Napoli, le formazioni ufficiali. Sarr e Bowie in attacco

gazzanet

Verona-Napoli, le formazioni ufficiali. Sarr e Bowie in attacco

Verona-Napoli, le formazioni ufficiali. Sarr e Bowie in attacco - immagine 1
C'è Oyegoke a destra, torna Gagliardini
Redazione Hellas1903

Queste le formazioni ufficiali di Verona e Napoli:

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Oyegoke, Akpa-Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric; Bowie, Sarr

A disposizione: Perilli, Toniolo, Frese, Valentini, Suslov, Slotsager, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou, Vermesan

Allenatore: Paolo Sammarco

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Hojlund

A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Gutierrez, Gilmour, Lukaku, Olivera, Giovane, Mazzocchi, Prisco

Allenatore: Antonio Conte

Arbitro: Andrea Colombo (Sez. AIA di Como)

Assistenti: Pietro Dei Giudici (Sez. AIA di Latina), Marcello Rossi (Sez. AIA di Biella)

Leggi anche
Verona, la probabile formazione per la partita col Napoli
La probabile formazione del Napoli per la gara col Verona

© RIPRODUZIONE RISERVATA