Verona, oggi la ripresa. Bella-Kotchap in dubbio per il Bologna

Via agli allenamenti per l'Hellas. Da valutare le condizioni del difensore tedesco
Ripresa degli allenamenti oggi per il Verona.

Seduta allo Sporting Center Paradiso per l'Hellas, che domenica sarà impegnato con il Bologna, in trasferta al Dall'Ara.

Da valutare le condizioni di Bella-Kotchap.

Il difensore tedesco è uscito per un problema muscolare nel corso della partita con il Napoli, la sua presenza nel prossimo turno è in dubbio.

