Verona, Oyegoke pronto per la terza partita di fila dal via

Con il dubbio che resta aperto per Rafik Belghali , pronto per giocare la terza partita di fila da titolare, nel Verona che affronterà il Genoa , è Daniel Oyegoke .

Il terzino inglese, a lungo assente e comunque poco impiegato da quando è arrivato all'Hellas, nel mercato invernale del 2025, dagli Hearts, sta trovando continuità.