Con il dubbio che resta aperto per Rafik Belghali, pronto per giocare la terza partita di fila da titolare, nel Verona che affronterà il Genoa, è Daniel Oyegoke.
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Verona, Oyegoke pronto per la terza partita di fila dal via
Il terzino inglese in ballottaggio con Belghali per la gara con il Genoa
Il terzino inglese, a lungo assente e comunque poco impiegato da quando è arrivato all'Hellas, nel mercato invernale del 2025, dagli Hearts, sta trovando continuità.
Paolo Sammarco si è riservato di decidere se schierare lui domani al Bentegodi o se inserire Belghali, che sta recuperando la piena condizione.
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