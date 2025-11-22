Verona-Parma, i convocati dell’Hellas per la partita del Bentegodi

Mister Paolo Zanetti ha convocato 26 calciatori per Hellas Verona-Parma, match valido per la 12a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, domenica 23 novembre alle ore 12.30, allo stadio 'Bentegodi'.
Sono 26 i giocatori chiamati da Zanetti. Tornano Yellu e Oyegoke, out Kastanos
#VERONAPARMA - I CONVOCATI
1 Montipò
2 Oyegoke
3 Frese
4 Yellu
5 Nunez
6 Valentini
7 Belghali
9 Sarr
11 Akpa Akpro
12 Bradaric
15 Nelsson
16 Orban
17 Giovane
19 Slotsager
21 Harroui
23 Ebosse
24 Bernede
25 Mosquera
34 Perilli
36 Niasse
37 Bella-Kotchap
63 Gagliardini
70 Fallou
72 Ajayi
73 Al-Musrati
94 Toniolo
fonte: hellasverona.it
