Verona-Parma, i convocati dell’Hellas per la partita del Bentegodi

Sono 26 i giocatori chiamati da Zanetti. Tornano Yellu e Oyegoke, out Kastanos
Redazione Hellas1903

Mister Paolo Zanetti ha convocato 26 calciatori per Hellas Verona-Parma, match valido per la 12a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, domenica 23 novembre alle ore 12.30, allo stadio 'Bentegodi'.

#VERONAPARMA - I CONVOCATI

1 Montipò

2 Oyegoke

3 Frese

4 Yellu

5 Nunez

6 Valentini

7 Belghali

9 Sarr

11 Akpa Akpro

12 Bradaric

15 Nelsson

16 Orban

17 Giovane

19 Slotsager

21 Harroui

23 Ebosse

24 Bernede

25 Mosquera

34 Perilli

36 Niasse

37 Bella-Kotchap

63 Gagliardini

70 Fallou

72 Ajayi

73 Al-Musrati

94 Toniolo

fonte: hellasverona.it

