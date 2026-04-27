Ultime quattro partite stagionali per il Verona, che affronterà, oltre all'Inter che ha ormai vinto lo scudetto, tre squadre in corsa per la qualificazione alla Champions League.
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Verona pedina Champions, l’Hellas affronta le big
L'Hellas affronta Juventus, Como e Roma, tutte in corsa per la qualificazione europea
Domenica i gialloblù affronteranno la Juventus, a Torino. Il 10 maggio l'impegno al Bentegodi con il Como, il 24 l'Hellas chiuderà a Verona con la Roma.
La squadra di Sammarco sarà al cento della corsa per entrare nell'Europa delle big, con avversari che, contro un Verona di fatto retrocesso, non potranno permettersi di sbagliare.
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