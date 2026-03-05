Sono 110 le partite che i giocatori del Verona hanno saltato per infortuni in questo campionato.
hellas1903 news Verona, salgono a 110 le partite saltate per infortunio dai gialloblù
Elevato il numero di assenze nell'Hellas in questo campionato per problemi muscolari e traumatici
Un numero che continua a salire, con la somma delle assenze nell'Hellas che aumenta. Il dato considera sia i problemi muscolari che quelli traumatici (come la rottura del crociato per Suslov).
Per la gara col Bologna saranno out Bella-Kotchap, Slotsager, Lirola, Bernede, Belghali e probabilmente Lovric.
