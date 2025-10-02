hellas1903 news Verona-Sassuolo, arbitra Fourneau

Il direttore di gara della sezione di Roma 1 designato per la partita del Bentegodi
Redazione Hellas1903

Sono stati designati i direttori di gara di Hellas Verona-Sassuolo, match valido per la 6a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma venerdì 3 ottobre alle ore 20.45, allo stadio 'Bentegodi'.

Arbitro: Francesco Fourneau (Sez. AIA di Roma 1)

Assistenti: Davide Imperiale (Sez. AIA di Genova), Mattia Regattieri (Sez. AIA di Finale Emilia)

IV uomo: Matteo Marchetti (Sez. AIA di Ostia Lido)

VAR: Lorenzo Maggioni (Sez. AIA di Lecco)

AVAR: Fabio Maresca (Sez. AIA di Napoli)

fonte: hellasverona.it

