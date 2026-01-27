Verona sempre più giù, sono 12 le sconfitte in campionato

Con quella subita con l'Udinese, il Verona ha toccato la quota delle 12 sconfitte in questo campionato, su un totale di 22 partite disputate.
I gialloblù hanno la seconda peggior difesa e sono ultimi con Torino e Pisa per differenza reti
L'Hellas è la squadra che ha perso di più nella Serie A in corso, alla pari con il Lecce.
I gialloblù hanno anche la seconda peggior difesa, con 37 gol subiti (come il Pisa, il Torino ne ha presi 40) e la peggior differenza reti (-19, stesso dato di Torino e Pisa).
