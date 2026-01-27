hellas1903 news Verona sempre più giù, sono 12 le sconfitte in campionato

I gialloblù hanno la seconda peggior difesa e sono ultimi con Torino e Pisa per differenza reti
Con quella subita con l'Udinese, il Verona ha toccato la quota delle 12 sconfitte in questo campionato, su un totale di 22 partite disputate.

L'Hellas è la squadra che ha perso di più nella Serie A in corso, alla pari con il Lecce.

I gialloblù hanno anche la seconda peggior difesa, con 37 gol subiti (come il Pisa, il Torino ne ha presi 40) e la peggior differenza reti (-19, stesso dato di Torino e Pisa).

