Verona sempre più in basso, mai così male in Serie A

Da quando ci sono i tre punti a vittoria è l'Hellas peggiore di sempre

Nei campionati con i 3 punti a vittoria, l' Hellas di oggi è il peggiore sempre.

I gialloblù sono a quota 15 dopo ventisei giornate. Una statistica che li colloca all'ultimo posto nella storia del club.

Nel 2017-2018, il Verona allenato da Fabio Pecchia di punti ne aveva 19. Nel 2015-2016, quello condotto da Gigi Delneri, subentrato ad Andrea Mandorlini, era a 18. Con Gigi Cagni, nel 1996-97, l'Hellas era pure a 19.