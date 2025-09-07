hellas1903 news Verona, settembre caldo: quattro partite in due settimane

Verona, settembre caldo: quattro partite in due settimane

Cremonese, Juve e Roma in campionato, Venezia in Coppa Italia: ritmo serrato per l'Hellas
Sarà un settembre caldo quello che attende il Verona.

Tre partite di campionato, più il turno di Coppa Italia: questo è il programma per l'Hellas.

Le gare si giocheranno in due settimane, da lunedì 15 a domenica 28.

Nell'ordine, ci sarà il confronto con la Cremonese, seguito dalla sfida di sabato 20 con la Juventus.

Il 24 si disputeranno i sedicesimi di Coppa Italia con il Venezia.

Infine, l'impegno con la Roma, l'unico in trasferta, all'Olimpico, dopo tre partite di fila al Bentegodi.

