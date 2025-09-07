Sarà un settembre caldo quello che attende il Verona.
Verona, settembre caldo: quattro partite in due settimane
Verona, settembre caldo: quattro partite in due settimane
Cremonese, Juve e Roma in campionato, Venezia in Coppa Italia: ritmo serrato per l'Hellas
Tre partite di campionato, più il turno di Coppa Italia: questo è il programma per l'Hellas.
Le gare si giocheranno in due settimane, da lunedì 15 a domenica 28.
Nell'ordine, ci sarà il confronto con la Cremonese, seguito dalla sfida di sabato 20 con la Juventus.
Il 24 si disputeranno i sedicesimi di Coppa Italia con il Venezia.
Infine, l'impegno con la Roma, l'unico in trasferta, all'Olimpico, dopo tre partite di fila al Bentegodi.
