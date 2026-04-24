Verona-Sogliano, l’Hellas non valuta alternative al diesse

Presidio Investors non sta considerando nessuna soluzione diversa

Il Verona , la proprietà del club, Presidio Investors, ha presentato a Sean Sogliano un'offerta di rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2027 fino al 2029.

I vertici del club attendono una risposta da parte del direttore sportivo, che è tra i "papabili" per la direzione sportiva della Roma.

Con Claudio Ranieri che ha lasciato la Roma e Ricky Massara che certamente lascerà l'incarico, la società giallorossa si prepara a ridisegnare l'assetto dirigenziale. Di qui il nome di Sean Sogliano (con quelli di Cristiano Giuntoli e Tony D'Amico).