Il Verona, la proprietà del club, Presidio Investors, ha presentato a Sean Sogliano un'offerta di rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2027 fino al 2029.
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Verona-Sogliano, l’Hellas non valuta alternative al diesse
I vertici del club attendono una risposta da parte del direttore sportivo, che è tra i "papabili" per la direzione sportiva della Roma.
Con Claudio Ranieri che ha lasciato la Roma e Ricky Massara che certamente lascerà l'incarico, la società giallorossa si prepara a ridisegnare l'assetto dirigenziale. Di qui il nome di Sean Sogliano (con quelli di Cristiano Giuntoli e Tony D'Amico).
Per il momento, l'Hellas non sta valutando scelte alternative a Sogliano, non sono stati in alcun modo sondati diesse che lo possano sostituire a fronte di una scelta in uscita dal Verona.
Presidio aspetta Sogliano (che, a prescindere, vuole capire quali siano piani e programmi del fondo texano per la prossima stagione), i tempi per una soluzione, in un verso o nell'altro, non si annunciano, comunque, brevi.
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