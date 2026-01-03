Verona-Torino, in 22 mila al Bentegodi, 800 gli ospiti

Apertura cancelli alle 16 per la sfida tra gialloblù e granata

Saranno in circa 22 mila (numero al quale ci si sta avvicinando) gli spettatori per Verona-Torino , la gara di domani sera alle 18 , una partita molto delicata per l'Hellas che deve tradursi in ripartenza dopo la sconfitta col Milan.

I tifosi granata saranno in 813. Questo il dato alla fine della prevendita. I cancelli dello stadio apriranno alle 16. La gara sarà trasmessa sia su Dazn che su Sky.