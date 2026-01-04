hellas1903 news Verona-Torino, le formazioni ufficiali, c’è Serdar

Giovane e Mosquera in avanti, Oyegoke e Frese gli esterni
Queste le formazioni ufficiali di Verona e Torino:

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Serdar, Al Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera

A disposizione: Perilli, Toniolo, Yellu, Valentini, Sarr, Bradaric, Orban, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Niasse, Gagliardini, Fallou

Allenatore: Paolo Zanetti

TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Aboukhlal, IIkhan, Gineitis, Vlasic, Lazaro; Simeone, Adams

A disposizione: Popa, Israel, Anjorin, Sazonov, Dembelè, Casadei, Asllani, Biraghi, Tameze, Zapata, Nije

Allenatore: Marco Baroni

Arbitro: Antonio Rapuano (Sez. AIA di Rimini)

