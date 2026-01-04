Queste le formazioni ufficiali di Verona e Torino:
Verona-Torino, le formazioni ufficiali, c'è Serdar
Verona-Torino, le formazioni ufficiali, c’è Serdar
Giovane e Mosquera in avanti, Oyegoke e Frese gli esterni
VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Serdar, Al Musrati, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera
A disposizione: Perilli, Toniolo, Yellu, Valentini, Sarr, Bradaric, Orban, Slotsager, Kastanos, Harroui, Ebosse, Niasse, Gagliardini, Fallou
Allenatore: Paolo Zanetti
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Aboukhlal, IIkhan, Gineitis, Vlasic, Lazaro; Simeone, Adams
A disposizione: Popa, Israel, Anjorin, Sazonov, Dembelè, Casadei, Asllani, Biraghi, Tameze, Zapata, Nije
Allenatore: Marco Baroni
Arbitro: Antonio Rapuano (Sez. AIA di Rimini)
