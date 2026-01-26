hellas1903 news Verona-Udinese, le formazioni ufficiali. In porta Perilli

Verona-Udinese, le formazioni ufficiali. In porta Perilli

Orban e Sarr in attacco, in difesa confermato Slotsager
Questevle formazioni ufficiali di Verona e Udinese:

VERONA (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Sarr, Orban

A disposizione: Montipò, Toniolo, Oyegoke, Kastanos, Harroui, Niasse, Isaac, Fallou, De Battisti, Al Musrati, Vermesan

Allenatore: Paolo Zanetti

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Zanoli, Miller, Karlström, Ekkelenkamp, Zemura; Atta; Davis

A disposizione: Nunziante, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Bayo, Ehizibue, Arizala, Kabasele, Camara

Allenatore: Kosta Runjaic

Arbitro: Gianluca Manganiello (Sez. AIA di Pinerolo)

