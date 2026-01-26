Questevle formazioni ufficiali di Verona e Udinese:
Verona-Udinese, le formazioni ufficiali. In porta Perilli
Orban e Sarr in attacco, in difesa confermato Slotsager
VERONA (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Sarr, Orban
A disposizione: Montipò, Toniolo, Oyegoke, Kastanos, Harroui, Niasse, Isaac, Fallou, De Battisti, Al Musrati, Vermesan
Allenatore: Paolo Zanetti
UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Bertola, Kristensen, Solet; Zanoli, Miller, Karlström, Ekkelenkamp, Zemura; Atta; Davis
A disposizione: Nunziante, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Bayo, Ehizibue, Arizala, Kabasele, Camara
Allenatore: Kosta Runjaic
Arbitro: Gianluca Manganiello (Sez. AIA di Pinerolo)
