Verona, un punto in cinque partite. E tre sconfitte di fila al Bentegodi
Dopo quelle con Torino e Lazio, con il Bologna un nuovo tonfo interno. Hellas sempre ultimo
Prosegue la crisi nelle gare interne per l'Hellas, che ha vinto una partita (il 3-1 all'Atalanta) delle dieci disputate in Piazzale Olimpia in questo campionato.
Il Verona ha raccolto in totale un punto nelle ultime cinque giornate, con il pareggio per 2-2 con il Napoli.
È ultimo con il Pisa.
