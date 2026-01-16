hellas1903 news Verona, un punto in cinque partite. E tre sconfitte di fila al Bentegodi

Dopo quelle con Torino e Lazio, con il Bologna un nuovo tonfo interno. Hellas sempre ultimo
Con  il Bologna, il Verona ha subito la terza sconfitta di fila al Bentegodi, dopo quelle con Torino e Lazio.

Prosegue la crisi nelle gare interne per l'Hellas, che ha vinto una partita (il 3-1 all'Atalanta) delle dieci disputate in Piazzale Olimpia in questo campionato.

Il Verona ha raccolto in totale un punto nelle ultime cinque giornate, con il pareggio per 2-2 con il Napoli.

È ultimo con il Pisa.

 

