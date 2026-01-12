Giovedì il Verona torna in campo per il recupero con il Bologna.
Verona verso il Bologna, Belghali subito titolare
Verona verso il Bologna, Belghali subito titolare
L'esterno è tornato dalla Coppa d'Africa, giovedì può esserci dall'inizio
Gialloblù di nuovo al Bentegodi per la gara con la formazione di Vincenzo Italiano. Nell'Hellas, Rafik Belghali è pronto a giocare subito titolare, al rientro dagli impegni in Coppa d'Africa.
L'esterno, protagonista con l'Algeria, uscita sabato nei quarti in Marocco perdendo con la Nigeria, si prepara per essere schierato dall'inizio con l'Hellas.
