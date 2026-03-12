hellas1903 news Verona verso il Genoa, Bernede prova a recuperare

Verona verso il Genoa, Bernede prova a recuperare

Il centrocampista vicino al rientro, situazione da valutare per domenica
Antoine Bernede cerca di recuperare per la partita del Verona  con il Genoa, domenica al Bentegodi.

Il centrocampista francese si è fermato nella gara con il Pisa, incontro in cui ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra. Di lì, lo stop nelle ultime quattro giornate.

Per Bernede, la situazione è in miglioramento, da valutare se potrà esserci, almeno in panchina, per il prossimo turno.

