Verona verso il Genoa, Bernede prova a recuperare

Antoine Bernede cerca di recuperare per la partita del Verona con il Genoa, domenica al Bentegodi.
Il centrocampista vicino al rientro, situazione da valutare per domenica
Il centrocampista francese si è fermato nella gara con il Pisa, incontro in cui ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra. Di lì, lo stop nelle ultime quattro giornate.
Per Bernede, la situazione è in miglioramento, da valutare se potrà esserci, almeno in panchina, per il prossimo turno.
