Il Verona riprende oggi gli allenamenti allo Sporting Center Paradiso.
hellas1903 news Verona verso il Genoa, oggi la ripresa. Il punto
gazzanet
Verona verso il Genoa, oggi la ripresa. Il punto
Lovric tenta il recupero, da valutare Bernede, sempre out Slotsager, Bella-Kotchap e Lirola
Domenica, alle 12.30, l'Hellas sarà in campo al Bentegodi con il Genoa.
Tra i gialloblù, Paolo Sammarco cerca il recupero Lovric, fermato in queste settimane da problemi muscolari. Ci sono possibilità che il centrocampista sloveno sia a disposizione per il prossimo turno.
Situazione che resta da valutare per Bernede, out dalla gara con il Pisa a causa di una distorsione alla caviglia sinistra.
Sempre fuori Bella-Kotchap e Slotsager, come Lirola.
© RIPRODUZIONE RISERVATA