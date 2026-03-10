hellas1903 news Verona verso il Genoa, oggi la ripresa. Il punto

Verona verso il Genoa, oggi la ripresa. Il punto

Lovric tenta il recupero, da valutare Bernede, sempre out Slotsager, Bella-Kotchap e Lirola
Il Verona riprende oggi gli allenamenti allo Sporting Center Paradiso.

Domenica, alle 12.30, l'Hellas sarà in campo al Bentegodi con il Genoa.

Tra i gialloblù, Paolo Sammarco cerca il recupero Lovric, fermato in queste settimane da problemi muscolari. Ci sono possibilità che il centrocampista sloveno sia a disposizione per il prossimo turno.

Situazione che resta da valutare per Bernede, out dalla gara con il Pisa a causa di una distorsione alla caviglia sinistra.

Sempre fuori Bella-Kotchap e Slotsager, come Lirola.

