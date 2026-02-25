hellas1903 news Verona verso il Napoli, torna Akpa Akpro. Al-Musrati squalificato

Verona verso il Napoli, torna Akpa Akpro. Al-Musrati squalificato

L'Hellas prosegue la preparazione della gara di sabato al Bentegodi
Redazione Hellas1903

Il Verona prosegue la preparazione della partita col Napoli, al via sabato, alle 18, al Bentegodi.

Nell'Hellas torna Akpa Akpro, out per squalifica con il Sassuolo. Sarà lui a guidare il centrocampo, con Gagliardini che sta recuperando dalla frattura costale riportata con il Cagliari.

Sulla mediana non ci sarà Al-Musrati, espulso per doppia ammonizione a Reggio Emilia, venerdì, e fermato per un turno dal giudice sportivo.

Resta in dubbio Bernede, sempre bloccato da una distorsione alla caviglia, come Lovric, che ha un risentimento muscolare.

