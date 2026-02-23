Il Verona riprende oggi gli allenamenti.
gazzanet
Verona verso il Napoli, via agli allenamenti per la partita del Bentegodi
Inizia la preparazione della gara di sabato. Torna Akpa Akpro, fuori Orban e Al-Musrati
Dopo due giorni di sosta, Hellas in campo allo Sporting Center Paradiso in vista della gara con il Napoli, in programma sabato, con inizio alle 18, al Bentegodi.
Nel Verona rientrerà, dopo un turno di squalifica, Akpa Akpro. Seconda giornata di stop per Orban. Stop per Al-Musrati, espulso con il Sassuolo.
Da valutare la situazione degli infortunati.
