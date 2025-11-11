Il Verona riprenderà oggi gli allenamenti, dopo i due giorni di pausa seguiti alla partita con il Lecce.
Verona verso il Parma, oggi la ripresa degli allenamenti
I gialloblù iniziano la preparazione in vista della gara del 23 novembre. Assenti i nazionali
Seduta pomeridiana in programma allo Sporting Center Paradiso per i gialloblù
Saranno assenti Belghali, Nelsson e Kastanos, impegnati con le rispettive nazionali.
L'Hellas sarà in campo, poi, domenica 23 novembre, con il Parma, al Bentegodi. La gara inizierà alle 12.30.
