Verona verso il Parma, oggi la ripresa degli allenamenti

I gialloblù iniziano la preparazione in vista della gara del 23 novembre. Assenti i nazionali
Redazione Hellas1903

Il Verona riprenderà oggi gli allenamenti, dopo i due giorni di pausa seguiti alla partita con il Lecce.

Seduta pomeridiana in programma allo Sporting Center Paradiso per i gialloblù

Saranno assenti Belghali, Nelsson e Kastanos, impegnati con le rispettive nazionali.

L'Hellas sarà in campo, poi, domenica 23 novembre, con il Parma, al Bentegodi. La gara inizierà alle 12.30.

 

