Il Verona completerà oggi la preparazione della partita con il Sassuolo.
hellas1903 news Verona verso il Sassuolo, oggi la rifinitura
gazzanet
Allenamento in vista della gara di domani. Gagliardini favorito per una maglia da titolare
Allenamento allo Sporting Center Paradiso per i gialloblù in vista della gara di domani sera al Bentegodi.
Tornano a disposizione Valentini e Mosquera.
A centrocampo, Gagliardini favorito per una maglia da titolare.
