hellas1903 news Verona verso il Sassuolo, oggi la rifinitura

gazzanet

Verona verso il Sassuolo, oggi la rifinitura

Verona verso il Sassuolo, oggi la rifinitura - immagine 1
Allenamento in vista della gara di domani. Gagliardini favorito per una maglia da titolare
Redazione Hellas1903

Il Verona completerà oggi la preparazione della partita con il Sassuolo.

Allenamento allo Sporting Center Paradiso per i gialloblù in vista della gara di domani sera al Bentegodi.

Tornano a disposizione Valentini e Mosquera.

A centrocampo, Gagliardini favorito per una maglia da titolare.

Leggi anche
Verona, col Sassuolo torna Grosso
Lutto nel Verona, è mancato il dottor Biscardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA