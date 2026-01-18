Tobias Slotsager debutterà da titolare in Serie A nella partita del Verona con la Cremonese.
hellas1903 news Verona verso la Cremonese, Slotsager debutta da titolare
gazzanet
Verona verso la Cremonese, Slotsager debutta da titolare
Il difensore danese pronto all'esordio dal via in Serie A nella gara dello Zini
Il difensore ha già giocato dal via in Coppa Italia, nella gara col Venezia. Poi, per lui, l'esordio in campionato nella ripresa con il Bologna, giovedì.
Date le assenze tra i gialloblù, con Nuñez squalificato e Bella-Kotchap infortunato, Slotsager è pronto per essere schierato dall'inizio nell'incontro di domani allo Zini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA