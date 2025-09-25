hellas1903 news Verona verso la Roma, Gagliardini e Valentini provano il recupero

Verona verso la Roma, Gagliardini e Valentini provano il recupero

I due giocatori potrebbero essere convocati per la gara dell'Olimpico
Redazione Hellas1903

Potrebbero essere convocati entrambi per la partita con la Roma, domenica all'Olimpico.

Nicolas Valentini e Roberto Gagliardini stanno recuperando dai rispetti infortuni.

L'argentino si è fermato nella gara di Coppa Italia con il Cerignola, il 18 agosto, a causa di una lesione muscolare.

Gagliardini, invece, ha dovuto uscire nella partita con la Cremonese, dieci giorni fa, per la lussazione della spalla sinistra.

Îl loro rientro è vicino.

