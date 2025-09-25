Potrebbero essere convocati entrambi per la partita con la Roma, domenica all'Olimpico.
Verona verso la Roma, Gagliardini e Valentini provano il recupero
I due giocatori potrebbero essere convocati per la gara dell'Olimpico
Nicolas Valentini e Roberto Gagliardini stanno recuperando dai rispetti infortuni.
L'argentino si è fermato nella gara di Coppa Italia con il Cerignola, il 18 agosto, a causa di una lesione muscolare.
Gagliardini, invece, ha dovuto uscire nella partita con la Cremonese, dieci giorni fa, per la lussazione della spalla sinistra.
Îl loro rientro è vicino.
