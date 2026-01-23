hellas1903 news Verona verso l’Udinese, conferma per Perilli, Montipò in panchina

Verona verso l’Udinese, conferma per Perilli, Montipò in panchina

Lunedì al Bentegodi stessa scelta della partita con la Cremonese
Redazione Hellas1903

Il Verona continua la preparazione della gara con l'Udinese, al via lunedì alle 20.45 al Bentegodi.

Con i bianconeri sarà confermato titolare Simone Perilli.

Il portiere è stato schierato dal 1' con la Cremonese e così sarà anche per la prossima partita, con Lorenzo Montipò di nuovo in panchina.

 

