Verso Verona-Lazio, Zaccagni salta la sfida per squalifica

Mattia Zaccagni era tra i diffidati della sfida tra Lazio e Fiorentina di ieri sera e all'83' ha ricevuto il cartellino giallo che gli costerà la squalifica.
Basic e Lazzari in forte dubbio, rientrano Noslin e Marusic
Il capitano della Lazio ed ex gialloblù non ci sarà dunque domenica contro il Verona nella gara al Bentegodi delle 18.
Sarri, inoltre, dovrà fare i conti con gli infortuni subiti da Basic e Lazzari, usciti durante la gara di ieri. Di contro, rientrano dalla squalifica Noslin e Marusic che saranno disponibili contro l'Hellas.
