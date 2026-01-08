hellas1903 news Verso Verona-Lazio, Zaccagni salta la sfida per squalifica

gazzanet

Basic e Lazzari in forte dubbio, rientrano Noslin e Marusic
Redazione Hellas1903

Mattia Zaccagni era tra i diffidati della sfida tra Lazio e Fiorentina di ieri sera e all'83' ha ricevuto il cartellino giallo che gli costerà la squalifica.

Il capitano della Lazio ed ex gialloblù non ci sarà dunque domenica contro il Verona nella gara al Bentegodi delle 18.

Sarri, inoltre, dovrà fare i conti con gli infortuni subiti da Basic e Lazzari, usciti durante la gara di ieri. Di contro, rientrano dalla squalifica Noslin e Marusic che saranno disponibili contro l'Hellas.

