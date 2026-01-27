Attenzione: semicit. semicit. semicit.!
hellas1903 news Vinceremo a Graz nel nuovo Bentegodi
gazzanet
Vinceremo a Graz nel nuovo Bentegodi
Attenzione: semicit. semicit. semicit.!
Con il Verona scende in campo il calcio che lavora contro quello che chiacchiera, il calcio che produce contro quello che spreca, il calcio che risparmia contro quello che ruba, il calcio della gente contro quello dei vecchi partiti. Hellas Verona per costruire insieme un nuovo miracolo pallonaro.
Vinceremo a Graz nel nuovo Bentegodi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA