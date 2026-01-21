Marco Zaffaroni, allenatore all'Hellas nel 2023, al fianco in panchina di Salvatore Bocchetti nella miracola salvezza conquistata in quella stagione, ha parlato a Radio Sportiva.
hellas1903 news Zaffaroni: “Lotta apertissima per la salvezza. Il Verona non molla mai”
gazzanet
Zaffaroni: “Lotta apertissima per la salvezza. Il Verona non molla mai”
L'ex tecnico dell'Hellas: "In corsa squadre vive. Ci sarà grande incertezza fino alla fine"
Ha detto a proposito della lotta per restare in Serie A: "La sensazione è che siano tutte squadre molto vive. Anche Pisa e Verona ogni settimana fanno la partita: anche quando perdono, sono gare tirate e bisogna lottare per vincere contro di loro. Non danno assolutamente la sensazione di essere squadre morte. Tutte hanno ancora molto da dire e questo crea grande incertezza: sarà una lotta fino alla fine. Il Verona è una squadra abituata a queste situazioni. È una squadra viva, che lotta fino alla fine, che non molla mai: ce l’ha proprio nel DNA".
© RIPRODUZIONE RISERVATA