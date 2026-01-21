Zaffaroni: “Lotta apertissima per la salvezza. Il Verona non molla mai”

Ha detto a proposito della lotta per restare in Serie A: "La sensazione è che siano tutte squadre molto vive. Anche Pisa e Verona ogni settimana fanno la partita: anche quando perdono, sono gare tirate e bisogna lottare per vincere contro di loro. Non danno assolutamente la sensazione di essere squadre morte. Tutte hanno ancora molto da dire e questo crea grande incertezza: sarà una lotta fino alla fine. Il Verona è una squadra abituata a queste situazioni. È una squadra viva, che lotta fino alla fine, che non molla mai: ce l’ha proprio nel DNA".