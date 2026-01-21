hellas1903 news Zaffaroni: “Lotta apertissima per la salvezza. Il Verona non molla mai”

gazzanet

Zaffaroni: “Lotta apertissima per la salvezza. Il Verona non molla mai”

Zaffaroni: “Lotta apertissima per la salvezza. Il Verona non molla mai” - immagine 1
L'ex tecnico dell'Hellas: "In corsa squadre vive. Ci sarà grande incertezza fino alla fine"
Redazione Hellas1903

Marco Zaffaroni, allenatore all'Hellas nel 2023, al fianco in panchina di Salvatore Bocchetti nella miracola salvezza conquistata in quella stagione, ha parlato a Radio Sportiva.

Ha detto a proposito della lotta per restare in Serie A: "La sensazione è che siano tutte squadre molto vive. Anche Pisa e Verona ogni settimana fanno la partita: anche quando perdono, sono gare tirate e bisogna lottare per vincere contro di loro. Non danno assolutamente la sensazione di essere squadre morte. Tutte hanno ancora molto da dire e questo crea grande incertezza: sarà una lotta fino alla fine. Il Verona è una squadra abituata a queste situazioni. È una squadra viva, che lotta fino alla fine, che non molla mai: ce l’ha proprio nel DNA".

Leggi anche
Verona, gol flop: dieci partite su ventuno senza segnare
Udinese, Piotrowski ko salta la partita col Verona. Gli altri infortunati tra i friulani

© RIPRODUZIONE RISERVATA