Zanetti: “Orgoglioso dei ragazzi, abbiamo recuperato lo spirito giusto”

L'allenatore dei gialloblù: "Ce la faremo, dal mercato arriverà qualcosa senza stravolgere la squadra"

Redazione Hellas1903 19 gennaio - 21:38

Paolo Zanetti commenta in conferenza stampa lo 0-0 del Verona a Cremona.

"Sono orgoglioso dei ragazzi - dice l'allenatore del Verona - da Lirola che si è immediatamente messo a disposizione a Slotsager, così come di Serdar che era a mezzo servizio. Abbiamo recuperato il giusto spirito e l'unità di squadra, rischiavamo di perdere sicurezza in un periodo come questo e per fortuna non è accaduto. Volevamo vincere contro un'avversaria non semplice come la Cremonese e forse ai punti avremmo anche potuto portare a casa qualcosa di più.

Andiamo avanti, siamo vivi, siamo consapevoli del fatto che siamo a una sfida dall'obiettivo, chi ci dà già per spacciati certamente si sbaglia.

Perilli? Non ho certamente nulla contro Montipò a cui ho dato molta fiducia anche incondizionata. Il suo stato psicologico, però, non era ottimale e quindi ho optato per Perilli che ha fatto un'ottima partita.

Sul futuro. Quando le cose sono pesanti, occorre avere il carattere giusto per navigare dentro la tempesta. Finché mi si concederà la possibilità io darò tutto me stesso e quindi andiamo avanti con fiducia e serenità.

Sul Mercato. Harroui mi è molto piaciuto. Per quanto concerne il mercato, non ho chiesto nomi, però so che dovranno arrivare giocatori di mentalità libera senza scorie del passato. Abbiamo molti bravi ragazzi ma adesso è il campo a parlare, qualcosa accadrà di sicuro.

Salvezza. Sono convinto che ce la si possa ancora fare, nel girone d'andata avremmo meritato quattro o cinque punti in più. Non si tratta di stravolgere la squadra, ma di metterci energie nuove".