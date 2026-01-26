Zanetti: “Siamo delusi e in mezzo alle difficoltà, la squadra è al mio fianco”

L'allenatore del Verona: "Troppi infortuni e ci siamo indeboliti ma non voglio alibi"

Redazione Hellas1903 26 gennaio - 23:34

Paolo Zanetti commenta a Sky la sconfitta interna del Verona con l'Udinese.

"Siamo delusi, chiaramente volevamo provare a vincere questa partita. Abbiamo perso meritatamente, c'è stata una differenza fisica importante in tutte le zone, finché abbiamo retto abbiamo fatto vedere delle buone cose, poi siamo andati in difficoltà. Loro hanno buone qualità, noi siamo in difficoltà, ripeto, e questo è evidente.

Se mi sento solo? No, finché la squadra è al mio fianco. Abbiamo avuti troppi infortuni, troppi giocatori importanti fuori, oltre ai due che ci ha portato via il mercato. Abbiamo cercato di compattarci e di fare una partita importante, ma siamo andati in difficoltà. Dovevamo fare di più, abbiamo dato tutto, ma l'Udinese è stata superiore.

Accettare le logiche di mercato? La logica non sono io a deciderla, io porto a casa la dignità, la porto a casa dando tutto quello che ho in mezzo a mille difficoltà, inutile raccontare bugie. Cerco di fare al massimo il mio mestiere, le situazioni vanno accettate, non dipendono da me. La linea della società è chiara, ma ci siamo indeboliti, è un dato di fatto. Non voglio alibi però, voglio solo che i miei giocatori, come me, diano il massimo.

Se mi aspetto di essere protetto dalla società? Non lo so, ripeto, la cosa importante è che abbia la squadra al mio fianco. In campo ci andiamo noi ed è l'unica cosa che veramente mi interessa. Capisco le dinamiche, si potrebbero fare delle cose, ma ci sono difficoltà, mi dispiace che poi si riversino sul campo. I tifosi meriterebbero molto di più di quello che stiamo facendo vedere".