Zanetti: “Troppi blackout, ora avremo partite più vicine al nostro livello”

Il tecnico del Verona: "Dopo il vantaggio abbiamo mollato un po' e l'abbiamo pagata cara"

Redazione Hellas1903 15 gennaio - 21:31

Paolo Zanetti commenta a Dazn la sconfitta del Verona col Bologna per 3-2 al Bentegodi.

"Ci sono state due partite in una - spiega il tecnico dei gialloblù - è un peccato perché chiaramente siamo partiti bene, siamo andati in vantaggio, poi abbiamo sicuramente mollato qualcosa. Abbiamo preso due gol all'incrocio, la qualità dei singoli del Bologna non si discute. Però siamo diventati poi più leggeri soprattutto nella fase difensiva e questo l'abbiamo pagato caro. Dopo abbiamo fatto un buon secondo dove abbiamo avuto anche l'occasione nitida per pareggiarla. Per l'ennesima volta non l'abbiamo fatto e quindi rimane chiaramente il rammarico di aver perso questa partita anche per demerito nostro.

Cambiamenti tattici? Si può giocare con un centrocampista in meno, una punta in più. L'importante è che si corra tutti, che si lavori tutti quanti insieme. Per assurdo il secondo tempo, nonostante avessimo una punta in più, dietro eravamo molto più precisi, molto più cattivi, eravamo uomo su uomo con un piglio diverso. Invece quei venticinque minuti nei quali siamo stati in vantaggio eravamo tutti schierati, abbiamo preso tre gol perché eravamo leggeri. Quindi poi la differenza la fa sempre l'atteggiamento al di là delle caratteristiche in campo.

Oggi avevamo sicuramente dei giocatori importantissimi fuori e di questa partita assolutamente non si può buttare via, tutto. Ci sono tante cose positive. Quello che non va fatto è sbagliare in certi momenti della partita. Chi è dietro, chi è in fondo, questo non se lo può permettere. Poi le partite vanno giocate, sono figlie di episodi, di qualità dell'avversario.

Quello che non deve accadere mai sono i blackout mentali, soprattutto dei calciatori esperti. Adesso abbiamo delle partite più vicine al nostro livello e dobbiamo arrivare al cento per cento".