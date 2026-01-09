Zanzi: “Bilancio molto positivo, vogliamo costruire un grande Verona”

Il presidente: "Sogliano miglior ds forse del mondo, a gennaio ci rinforzeremo"

Redazione Hellas1903 9 gennaio - 11:13

Il Presidente esecutivo del Verona Italo Zanzi ha rilasciato una intervista a Telearena per un bilancio ad un anno dall'insediamento di Presidio Investors.

"Il bilancio è molto positivo, il nostro è un piano a lungo termine, che richiede tempo, lavoro e tanta professionalità. Noi siamo convinti di poter salire ulteriormente".

Mercato. "Tutta la società è molto attenta al mercato, stiamo lavorando sodo. Considero Sean Sogliano il miglior direttore sportivo d’Italia ma forse anche del mondo. Insieme a lui siamo alla ricerca delle migliori soluzioni per rinforzare la squadra in questa sessione di gennaio.".

Stadio. "Vogliamo fare un grande Verona e lo stadio è tra gli asset principali per la crescita calcistica. La questione non dipende solo da noi. Abbiamo un’ottima relazione con il Comune, tutta la città è allineata in questo momento. Un progetto di questo tipo ha bisogno dell’unione d’intenti di tante figure, anche del Governo".

Tifosi. "Grazie ai nostri sostenitori per il supporto costante. Posso promettere loro che lotteremo sempre, fino alla fine. Il momento più bello a livello calcistico è stata la vittoria di Empoli che è valsa la serie A. A livello umano stare insieme alla nostra squadra "Special", una grande famiglia".