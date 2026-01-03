hellas1903 news Zona calda, pareggiano Genoa e Pisa, un punto anche per il Parma

Zona calda, pareggiano Genoa e Pisa, un punto anche per il Parma

Pareggi per le concorrenti del Verona nella lotta salvezza
Finisce 1 a 1 la sfida tra la quartultima in classifica Genoa e la penultima Pisa: Leris risponde al gol iniziale di Colombo.

Un punto lo prende anche il Parma, che pareggia a Reggio Emilia col Sassuolo (12' Thorstvedt, 24' Pellegrino).

Il Pisa raggiunge in classifica il Verona a 12 punti, ma con due gare giocate in più, il Genoa va a 15, il Parma a 18.

Risultati e classifica.

