Finisce 1 a 1 la sfida tra la quartultima in classifica Genoa e la penultima Pisa: Leris risponde al gol iniziale di Colombo.
hellas1903 news Zona calda, pareggiano Genoa e Pisa, un punto anche per il Parma
Pareggi per le concorrenti del Verona nella lotta salvezza
Un punto lo prende anche il Parma, che pareggia a Reggio Emilia col Sassuolo (12' Thorstvedt, 24' Pellegrino).
Il Pisa raggiunge in classifica il Verona a 12 punti, ma con due gare giocate in più, il Genoa va a 15, il Parma a 18.
Risultati e classifica.
